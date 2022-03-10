Диетолог Соломатина рассказала о небезопасных свойствах белого риса

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не злоупотреблять белым рисом.
Диетолог Соломатина рассказала о небезопасных свойствах белого риса
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В разговоре с «Москвой 24» она напомнила, что белый рис — это простой углевод, который действует на организм так же, как сладкое.

«Людям, у которых не очень хорошее взаимодействие с углеводами, — это прежде всего те, у кого есть лишний вес, инсулинорезистентность, диабет, — не нужно увлекаться белым рисом», — сказала Соломатина.

По словам специалиста, более полезен бурый рис. В нём, в отличие от белого, содержится больше клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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