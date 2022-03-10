Диетолог Щетинина рассказала о последствиях дефицита животного белка в рационе

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Врач — диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина выразила мнение, что чаще всего инфекционным заболеваниям подвержены люди, в рационе питания которых наблюдается дефицит животного белка.
Диетолог Щетинина рассказала о последствиях дефицита животного белка в рационе
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«Если животного белка в рационе мало, то иммунокомпетентная система будет страдать, поэтому такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям —  вирусным и невирусным. Растительный белок неполноценен, и фактор защиты будет срабатывать плохо. В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В», — объяснила Щетинина в беседе с  URA.RU.

По её словам, дефицит таких элементов может проявиться в виде, например, высыпаний на коже. 

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

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