Nintendo приостановила поставки игровых консолей в Россию
Представители компании заявили, что ранее они приостановили работу своего интернет-магазина в России, потому что платёжный сервис, которым пользуется компания, перестал принимать российскую валюту — рубли.
Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.
Также стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.
Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.
Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.