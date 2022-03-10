Nintendo приостановила поставки игровых консолей в Россию

Японская компания Nintendo приостанавливает поставки в Россию своей продукции — программного обеспечения и игровых консолей, таких как Nintendo Switch. Об этом сообщает NHK.

Представители компании заявили, что ранее они приостановили работу своего интернет-магазина в России, потому что платёжный сервис, которым пользуется компания, перестал принимать российскую валюту — рубли.

Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

Также стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.