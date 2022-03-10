Caterpillar объявил о приостановке производства на территории России

Американский производитель строительной техники Caterpillar объявил о временной остановке работы производства в России из-за ограничений и нарушения поставок.

«Мы приостанавливаем работу на наших российских производственных предприятиях», — говорится в заявлении компании.

В нём отмечается, что операции в России становятся всё более сложными, включая сбои в цепочке поставок и санкции.

Ранее японский производитель принтеров, сканеров и сопутствующих электронных компонентов Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Белоруссию.

Также стало известно, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановилa деятельность в России.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.