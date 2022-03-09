В Волгоградской области зарегистрировали 1049 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 1049 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 1749 жителей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 194 813 человек, выздоровели 172 184.

Также стало известно, что в Удмуртии за прошедшую неделю ОРВИ заболел 11 161 житель, что на 19,5% меньше, чем неделей ранее, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости зафиксировано в шести районах и двух городах.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.