В Волгоградской области зарегистрировали 1049 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 194 813 человек, выздоровели 172 184.
Также стало известно, что в Удмуртии за прошедшую неделю ОРВИ заболел 11 161 житель, что на 19,5% меньше, чем неделей ранее, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости зафиксировано в шести районах и двух городах.
Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне снижения иммунитета из-за коронавируса у человека могут появиться и другие инфекции.