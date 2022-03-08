Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон упрощает установленные российским законодательством разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Также Путин подписал закон о предоставлении российскому правительству права оперативно повышать доплаты к пенсии.

Ранее президент России заявил, что все социальные пособия в стране будут проиндексированы, как и положено.