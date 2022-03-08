Путин подписал закон, дающий кабмину право оперативно повышать пенсии
- РИА Новости
«Правительство Российской Федерации вправе принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный настоящим федеральным законом размер социальной доплаты к пенсии», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Также правительство сможет принимать решение касательно дополнительной индексации социальных пенсий, увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Ранее Путин заявил, что все социальные пособия в России будут проиндексированы, как и положено.