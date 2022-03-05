Путин: все социальные пособия в России будут проиндексированы как положено

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Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия в России будут проиндексированы, как и положено.
Путин: все социальные пособия в России будут проиндексированы как положено
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться», — заявил Путин в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на вызовы и проблемы.

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