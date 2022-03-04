Володин: все социальные обязательства государства будут выполнены

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на вызовы и проблемы.

«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна», — написал Володин в Telegram.

По его словам, эти вопросы находятся на постоянном контроле президента России Владимира Путина.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк предпринимает всё для того, чтобы финансовая система страны могла справиться с шоками.

В Кремле сообщили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».