Володин: все социальные обязательства государства будут выполнены
«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна», — написал Володин в Telegram.
По его словам, эти вопросы находятся на постоянном контроле президента России Владимира Путина.
Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк предпринимает всё для того, чтобы финансовая система страны могла справиться с шоками.
В Кремле сообщили, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».