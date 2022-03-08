Володин: необходимо найти способ сохранить рабочие места после ухода западных компаний

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Правительство России и Госдума должны разработать решения по сохранению рабочих мест в стране после ухода западных компаний, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Володин: необходимо найти способ сохранить рабочие места после ухода западных компаний
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

«Сегодня крайне важно правительству и Государственной думе найти решения, чтобы сохранить рабочие места наших граждан в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании», — написал Володин в своём Telegram.

По его словам, подходы в данном вопросе могут быть «самые разные».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий комплекс мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

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