Невролог Лапочкин рассказал, как в Подмосковье лечат детей с нарушениями ЦНС

Главный внештатный детский специалист-невролог, главный врач видновского специализированного дома ребёнка Олег Лапочкин рассказал, как в Московской области лечат детей с нарушениями ЦНС.

«Задача областного здравоохранения и детской неврологической службы — минимизировать риски развития перинатальных последствий центральной нервной системы у этих детей и предупреждать инвалидизацию от этих заболеваний», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Лапочкин, самое главное — вовремя увидеть патологию, диагностировать её и начать лечение.

«Сколько необходимо, столько и надо проводить реабилитационных курсов для детей. А для детей грудного возраста и которые имеют перинатальную патологию центральной нервной системы реабилитация необходима… в течение нескольких курсов», — сообщил врач.

По его словам, в подмосковных учреждения здравоохранения реабилитация проводится бесплатно.

Ранее член Национального общества детских гематологов и онкологов, детский онколог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Александра Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей.