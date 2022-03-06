Невролог Лапочкин рассказал, как в Подмосковье лечат детей с нарушениями ЦНС

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Главный внештатный детский специалист-невролог, главный врач видновского специализированного дома ребёнка Олег Лапочкин рассказал, как в Московской области лечат детей с нарушениями ЦНС.
Невролог Лапочкин рассказал, как в Подмосковье лечат детей с нарушениями ЦНС
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«Задача областного здравоохранения и детской неврологической службы — минимизировать риски развития перинатальных последствий центральной нервной системы у этих детей и предупреждать инвалидизацию от этих заболеваний», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Лапочкин, самое главное — вовремя увидеть патологию, диагностировать её и начать лечение.

«Сколько необходимо, столько и надо проводить реабилитационных курсов для детей. А для детей грудного возраста и которые имеют перинатальную патологию центральной нервной системы реабилитация необходима… в течение нескольких курсов», — сообщил врач.

По его словам, в подмосковных учреждения здравоохранения реабилитация проводится бесплатно.

Ранее член Национального общества детских гематологов и онкологов, детский онколог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Александра Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей.

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