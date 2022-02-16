Онколог Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей

Член Национального общества детских гематологов и онкологов, детский онколог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Александра Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что это дети с определёнными генетическими синдромами или дети из семей, где у родственников ранее диагностировали наследственные опухолевые синдромы.

«К генетическим синдромам из группы повышенного риска развития злокачественных новообразований относятся такие заболевания, как синдром Дауна, синдром Ниймеген, синдром Луи-Бар, синдром Беквита-Видемана и ряд других», — заявила Наумова.

По её словам, наследственные опухолевые синдромы включают нейрофиброматоз I и II типов, болезнь фон Гиппеля-Линдау, множественную эндокринную неоплазию и другие заболевания.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов в беседе с «Известиями» перечислил основные виды злокачественных опухолей.