Онколог Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей
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В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что это дети с определёнными генетическими синдромами или дети из семей, где у родственников ранее диагностировали наследственные опухолевые синдромы.
«К генетическим синдромам из группы повышенного риска развития злокачественных новообразований относятся такие заболевания, как синдром Дауна, синдром Ниймеген, синдром Луи-Бар, синдром Беквита-Видемана и ряд других», — заявила Наумова.
По её словам, наследственные опухолевые синдромы включают нейрофиброматоз I и II типов, болезнь фон Гиппеля-Линдау, множественную эндокринную неоплазию и другие заболевания.
Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов в беседе с «Известиями» перечислил основные виды злокачественных опухолей.