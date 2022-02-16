Онколог Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей

Короткая ссылка
Член Национального общества детских гематологов и онкологов, детский онколог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Александра Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей.
Онколог Наумова рассказала о группах повышенного риска развития онкозаболеваний у детей
  • Gettyimages.ru
  • © Adie Bush

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что это дети с определёнными генетическими синдромами или дети из семей, где у родственников ранее диагностировали наследственные опухолевые синдромы.

«К генетическим синдромам из группы повышенного риска развития злокачественных новообразований относятся такие заболевания, как синдром Дауна, синдром Ниймеген, синдром Луи-Бар, синдром Беквита-Видемана и ряд других», — заявила Наумова.

По её словам, наследственные опухолевые синдромы включают нейрофиброматоз I и II типов, болезнь фон Гиппеля-Линдау, множественную эндокринную неоплазию и другие заболевания.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра «Лапино-2» Михаил Давыдов в беседе с «Известиями» перечислил основные виды злокачественных опухолей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить