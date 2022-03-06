В Волгоградской области подтвердили 1070 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области подтвердили 1070 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 163 жителя.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2245 человек.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 825 случаев COVID-19, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 129 851 житель. Вылечились 112 998 человек.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».