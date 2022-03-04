Отоларинголог Мальченко назвала способ лечения кашля при «омикроне»

Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при «омикроне».

«Кашель возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки, на задней стенке, у гортани. То есть сам нерв частично поражается вирусом, плюс при «омикроне» происходит воспаление в верхних дыхательных путях. В итоге возникает раздражение слизистых оболочек, что также сказывается на нервных окончаниях», — сказала Мальченко в беседе с URA.RU.

Длиться такой кашель может до трёх недель, отметила специалист.

По её словам, при лечении такого кашля не подходят муколитические средства. В подобных ситуациях врачи назначают ингаляции, а также препараты, подавляющие приступы кашля.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».