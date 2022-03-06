В Нижегородской области зафиксировали 2524 случая коронавируса за сутки
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели 3478 жителей области. Госпитализированы за минувшие 24 часа 195 человек.
Также стало известно, что в Тюменской области выявили 1210 случаев COVID-19 за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Вылечились 3779 жителей.
С начала пандемии в регионе заболели 173 тыс. человек, выписаны 133 тыс.
Ранее отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон».