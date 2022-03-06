В Нижегородской области зафиксировали 2524 случая коронавируса за сутки

В Нижегородской области зафиксировали 2524 случая коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 3478 жителей области. Госпитализированы за минувшие 24 часа 195 человек.

Также стало известно, что в Тюменской области выявили 1210 случаев COVID-19 за сутки, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональный оперштаб. Вылечились 3779 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 173 тыс. человек, выписаны 133 тыс.

Ранее отоларинголог, отоневролог «СМ-Клиники» Ольга Мальченко рассказала, как лечить специфический кашель при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон».