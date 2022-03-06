«Лента» ввела ограничения на продажу некоторых товаров

Ретейлер «Лента» ограничил количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз, это правило действует для ряда категорий товаров, сообщил РБК представитель компании.

Решение принято для снижения рисков «искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».

По данным Telegram-канала «Ленты», ограничения коснутся таких товаров, как крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясная и рыбная консервация, а также масла.

Также мера ограничение распространяется на косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию и подгузники.

Ранее в Минпромторге России заявили, что крупнейшим торговым сетям разрешено ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки в целях борьбы с перекупщиками.

После этого магазины Х5 Group ограничили большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса.