Торговым сетям России разрешено ограничивать продажу ряда товаров в одни руки

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Крупнейшим торговым сетям разрешено ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки в целях борьбы с перекупщиками, сообщает Минпромторг России.

«Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантированно обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде регионов зафиксированы случаи приобретения таких товаров в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме.

Ранее Минпромторг рекомендовал российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт.

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