Минпромторг России рекомендовал производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт
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Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Приостановка будет действовать до нормализации ситуации на рынке.
«Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объёме», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что кабмин России подготовил три варианта взаимоотношений с зарубежными компаниями.