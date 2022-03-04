Минпромторг России рекомендовал производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт

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Минпромторг России рекомендовал российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт.
Минпромторг России рекомендовал производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт
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Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Приостановка будет действовать до нормализации ситуации на рынке.

«Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объёме», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что кабмин России подготовил три варианта взаимоотношений с зарубежными компаниями.

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