X5 Group ввела ограничения на продажу ряда товаров в магазинах сети

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Магазины Х5 Group ограничивают большие объёмы закупки покупателями некоторых товаров из-за всплеска спроса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
X5 Group ввела ограничения на продажу ряда товаров в магазинах сети
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«В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты», — приводит РИА Новости сообщение.

В пресс-службе отметили, что X5 ведёт поиск решения для обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом в магазины торговых сетей.

Как подчёркивается, «чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках, магазины ограничивают большие объёмы закупки некоторых товаров».

Уточняется, что ограничения введены также в онлайн-гипермаркете «Перекрёсток Vprok».

Ранее в Минпромторге России заявили, что крупнейшим торговым сетям разрешено ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки в целях борьбы с перекупщиками.

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