Врач Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

«Количество заболевших значительно снизилось, как и количество вызовов на дом и количество госпитализаций. И даже по нашей больнице мы видим, что у нас нет пациентов на ИВЛ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, есть основания надеяться, что так пойдёт и дальше.

Вместе с этим Осипов отметил, что не стоит забывать о мерах предосторожности.

«Мы должны порекомендовать людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями стараться максимально избегать посещения общественных мест, защищать себя масками и соблюдать социальную дистанцию», — сказал он.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.