Врач Осипов прокомментировал ситуацию с пандемией в России
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«Количество заболевших значительно снизилось, как и количество вызовов на дом и количество госпитализаций. И даже по нашей больнице мы видим, что у нас нет пациентов на ИВЛ», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, есть основания надеяться, что так пойдёт и дальше.
Вместе с этим Осипов отметил, что не стоит забывать о мерах предосторожности.
«Мы должны порекомендовать людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями стараться максимально избегать посещения общественных мест, защищать себя масками и соблюдать социальную дистанцию», — сказал он.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.