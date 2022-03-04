В Волгоградской области выявили 1026 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 1026 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 2238 жителей.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 189 487. Вылечились 161 512 человек.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зарегистрировали 1151 случай COVID-19, передаёт RIA56. Госпитализированы 127 жителей.

Выздоровели в регионе 159 492 человека, включая 1904 за минувшие 24 часа.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.