В Волгоградской области выявили 1026 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 189 487. Вылечились 161 512 человек.
Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зарегистрировали 1151 случай COVID-19, передаёт RIA56. Госпитализированы 127 жителей.
Выздоровели в регионе 159 492 человека, включая 1904 за минувшие 24 часа.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, от чего может зависеть отмена масочного режима в России.