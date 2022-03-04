В Москве сообщили график работы медучреждений в праздничные дни
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Об этом сообщает «Москва 24».
Взрослые поликлиники будут открыты 6 и 8 марта с 09:00 до 16:00, а 7 марта — с 09:00 до 18:00. Отделения ОРВИ будут ежедневно работать с 08:00 до 20:00.
Пациентам с симптомами ОРВИ в поликлиниках продолжат оказывать помощь с 08:00 до 20:00, кабинеты ПЦР-диагностики будут открыты с 09:00 до 15:00, отделения травматологии — с 08:00 до 22:00.
Выездные бригады по вакцинации и пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в общественных местах будут работать все праздничные дни с 10:00 до 18:00.
Дежурные аптечные пункты при поликлиниках 6 и 8 марта будут работать с 09:00 до 16:00, 7 марта — с 09:00 до 18:00.
Как ранее передавал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о мерах поддержки медиков.