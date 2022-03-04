Диетолог Бурякова назвала способ приготовления диетических блинов

Короткая ссылка
Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, как приготовить диетические блины.
Диетолог Бурякова назвала способ приготовления диетических блинов
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Готовить блины желательно без сахара, при необходимости использовать подсластители, сказала специалист в беседе с Тульской службой новостей.

«Можно использовать цельнозерновую, овсяную или амарантовую муку — такая мука более грубая, поэтому медленнее повышает глюкозу и меньше влияет на вес. Также блины рекомендуется готовить на антипригарных сковородках без добавления масла», — отметила Бурякова, порекомендовав не есть блины перед сном.

В качестве начинки лучше выбирать фрукты, ягоды, белый сыр, творог или белое мясо курицы. 

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU рассказала, какая начинка для блинов считается наиболее полезной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить