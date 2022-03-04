Диетолог Бурякова назвала способ приготовления диетических блинов

Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, как приготовить диетические блины.

Готовить блины желательно без сахара, при необходимости использовать подсластители, сказала специалист в беседе с Тульской службой новостей.

«Можно использовать цельнозерновую, овсяную или амарантовую муку — такая мука более грубая, поэтому медленнее повышает глюкозу и меньше влияет на вес. Также блины рекомендуется готовить на антипригарных сковородках без добавления масла», — отметила Бурякова, порекомендовав не есть блины перед сном.

В качестве начинки лучше выбирать фрукты, ягоды, белый сыр, творог или белое мясо курицы.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU рассказала, какая начинка для блинов считается наиболее полезной.