Кардиолог Копылов перечислил поводы обратиться к врачу за консультацией после COVID-19

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Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал, в каких случаях стоит обратиться за консультацией к специалисту после перенесённого COVID-19.
Кардиолог Копылов перечислил поводы обратиться к врачу за консультацией после COVID-19
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По словам эксперта, поводом заподозрить проблемы со здоровьем, в частности с сердцем, после перенесённого коронавируса может стать появление сильного сердцебиения.

«Или такая распространённая ситуация: раньше вы поднимались пешком, скажем, на 4—5-й этаж, а сейчас уже на втором пыхтите, останавливаетесь и не можете идти дальше», — заявил Копылов в беседе с радио «Комсомольская правда».

Также стоит обращать внимание на такие симптомы, как резкое ускорение пульса после изменения положения тела, повышение артериального давления, одышка при лёгкой физической нагрузке или даже в покое, передаёт kp.ru.

Ранее врач-консультант Александр Пестерев напомнил об актуальности вакцинации от COVID-19.

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