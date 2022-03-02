Врач Пестерев напомнил об актуальности вакцинации от COVID-19

Врач-консультант Александр Пестерев напомнил об актуальности вакцинации от COVID-19.

«Статистика красноречиво говорит, какой штамм вытеснил все остальные. Это «омикрон». Симптомы все те же, коронавирус в большинстве случаев проходит в лёгкой форме», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Пестерев, вирусологи не исключают вероятности появления нового штамма, поэтому прививки от COVID-19 по-прежнему актуальны.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».