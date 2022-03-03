Кардиолог Копылов рассказал о возможном влиянии COVID-19 на организм

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Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал о возможном влиянии COVID-19 на организм.
Кардиолог Копылов рассказал о возможном влиянии COVID-19 на организм
  • РИА Новости

«Коронавирус влияет на организм так, что самые мелкие наши сосуды перестают нормально функционировать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в этом отношении существуют разные виды воздействия, что в итоге повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — например, ишемической болезни сердца.

«По сути, весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний попал в группу повышенного риска после ковида», — цитирует Копылова kp.ru.

Ранее врач-консультант Александр Пестерев напомнил об актуальности вакцинации от COVID-19.

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