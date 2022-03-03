Психолог Кичаев перечислил способы борьбы с тревогой на фоне увеличения потока информации

Психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с RT рассказал о том, как снизить уровень тревоги на фоне увеличения новостного потока.

В частности, он рекомендовал научиться саморелаксации.

«Есть очень много медитаций, есть ролики, занятия — начиная от йоги, заканчивая аутотренингами и так далее», — отметил психолог.

Кичаев также предложил избегать тех источников информации, которые вызывают негативные эмоции. По его словам, это касается и разговоров в соцсетях, со знакомыми, по телефону, при встрече.

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