Психолог Кичаев перечислил способы борьбы с тревогой на фоне увеличения потока информации

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Ангелина Шурпина
Психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с RT рассказал о том, как снизить уровень тревоги на фоне увеличения новостного потока.
Психолог Кичаев перечислил способы борьбы с тревогой на фоне увеличения потока информации
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В частности, он рекомендовал научиться саморелаксации.

«Есть очень много медитаций, есть ролики, занятия — начиная от йоги, заканчивая аутотренингами и так далее», — отметил психолог.

Кичаев также предложил избегать тех источников информации, которые вызывают негативные эмоции. По его словам, это касается и разговоров в соцсетях, со знакомыми, по телефону, при встрече.

Ранее психолог Анна Тигай рассказала, как бороться с упадком настроения в весенний период.

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