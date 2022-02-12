Психолог Кичаев рассказал, когда россияне чаще всего приходят на приём

Психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с RT рассказал о том, в какое время года у него больше всего пациентов, которые обращаются за психологической помощью.

По словам эксперта, пандемия нарушила традиционные алгоритмы обращений пациентов.

Как объяснил специалист, если раньше человек обращался к психологу в период осенней депрессии, то сейчас, поскольку многие россияне перешли на дистанционный режим работы, они в меньшей степени страдают от смены сезона.

«Раньше было устойчивое словосочетание «осенняя депрессия». Обесцвечивание ландшафта, спад энергии — человек идёт к психологу за поддержкой и пониманием. Сейчас многие перешли на удалёнку, и у них — зимой и летом одним цветом», — рассказал Кичаев.

При этом собеседник RT подчеркнул, что отмечает «всплеск обращений» после Нового года.

«Когда человек отметил Новый год в одиночестве или с теми, с кем не хотелось. Допустим, родственники, с которыми не очень интересно, не было ощущения праздника (особенно это свойственно женщинам), то тогда приходят с запросом: «Почему я одинок? Почему я несчастен? Как мне стать счастливым и найти себя?» — заключил он.

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