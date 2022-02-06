Психолог Хорс дал советы по борьбе с зависимостью от гаджетов

Клинический психолог Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как начать бороться с зависимостью от гаджетов.

«Первое — стоит признать, что зависимость есть. Потому что большинство людей считают, что они сидят в гаджетах, потому что сами так хотят, а признать зависимость — это значит признать, что вы потеряли контроль. Второе — стоит установить программу, которая считает количество часов (которые пользователь проводит, используя гаджеты. — RT), если она не вшита в сам телефон. И посмотреть, на что тратится время, на какие ресурсы, и посчитать, сколько это времени за год. Потом вспомнить все недоделанные дела и ужаснуться, сколько времени человек сидит в соцсетях и при этом маме не позвонил, полку не прикрутил и так далее», — рассказал специалист.

Также эксперт посоветовал умножить это время на свою часовую зарплату, чтобы посмотреть, сколько денег вы потеряли, сидя в телефоне, вместо того чтобы потрудиться или активно отдохнуть.

«Необходимо разделить два понятия: «Я хочу» и «Меня туда тянет зависимость». Важно встать во вторую позицию. Чтобы понять, какие есть дела, — написать список: «Чего я хочу». Например, я хочу сбросить десять лишних килограмм. Сразу задаём себе вопрос: «Мне телефон помогает в этом или мешает»? Мешает, потому что он мою активность ограничивает. Следующее: «Я хочу занять новую должность на работе. Сидение в телефоне помогает или мешает?» И каждый раз смотреть, пододвигает ли сидение в телефоне к целям», — отметил психолог.

По его мнению, если человек всего этого хочет, но его тянет к телефону, значит, это хочет не он, а его «тянет, как алкоголиков тянет к бутылке, а курильщиков к сигарете».

«Важно не рассчитывать, что не будет трудностей на пути этой детоксикации. Сам по себе телефон — не враг. Если им пользоваться разумно, он может и помочь. За один раз не выйдет, и при позиции, что я сейчас легко со всем разберусь, происходит срыв, появляется чувство недовольства собой, чувство вины, негатив, злость на себя, и это ещё больше мешает. Стоит понять, что у меня будут трудности, но я к ним готов», — заключил Хорс.

6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона.

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