Невролог Сагалова рассказала о возможных проблемах со здоровьем из-за слишком частого использования смартфона
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«Тендовагинит де Кервена — это проблема, с которой неожиданно столкнулось поколение Z из-за избыточного использование смартфона. Суть в том, что эволюционно большой палец не предназначался для скроллинга или быстрого набора текста на смартфоне, ведь он выполняет функцию удерживателя, то есть вспомогательную функцию», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
Как пояснила Сагалова, пациенты отмечают, что через два-три часа непрерывного скроллинга или набора текста может начать «потягивать» мышцу у основания большого пальца ведущей руки.
По словам невролога, боль может распространиться вверх по руке и затронуть мышцы шейного отдела позвоночника.
«В дальнейшем симптоматика будет нарастать и беспокоить даже при краткосрочном использовании смартфона», — сказала она.
Сагалова советует набирать текст двумя руками и скроллить экран без нагрузки на доминантный палец.
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