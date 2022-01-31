Невролог Сагалова рассказала о возможных проблемах со здоровьем из-за слишком частого использования смартфона

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Невролог экосистемы медицинских сервисов BestDoctor Алла Сагалова рассказала о возможных проблемах со здоровьем из-за слишком частого использования смартфона.
Невролог Сагалова рассказала о возможных проблемах со здоровьем из-за слишком частого использования смартфона
  • ©Hinterhaus Productions
  • Gettyimages.ru

«Тендовагинит де Кервена — это проблема, с которой неожиданно столкнулось поколение Z из-за избыточного использование смартфона. Суть в том, что эволюционно большой палец не предназначался для скроллинга или быстрого набора текста на смартфоне, ведь он выполняет функцию удерживателя, то есть вспомогательную функцию», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как пояснила Сагалова, пациенты отмечают, что через два-три часа непрерывного скроллинга или набора текста может начать «потягивать» мышцу у основания большого пальца ведущей руки.

По словам невролога, боль может распространиться вверх по руке и затронуть мышцы шейного отдела позвоночника.

«В дальнейшем симптоматика будет нарастать и беспокоить даже при краткосрочном использовании смартфона», — сказала она.

Сагалова советует набирать текст двумя руками и скроллить экран без нагрузки на доминантный палец.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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