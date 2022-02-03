Психотерапевт Афанасьева рассказала о признаках игровой зависимости у детей

Врач-психотерапевт, клинический директор онлайн-платформы для подбора психологов и психотерапевтов Alter Анастасия Афанасьева рассказала о признаках игровой зависимости у детей.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что симптомами могут быть пропуски уроков в школе, ложь учителям и родителям, наличие навязчивых мыслей об игре.

«Также «красными флажками» для родителя могут являться импульсивная трата денег на игры, доходящая вплоть до воровства, неудовлетворение базовых потребностей — ребёнок с зависимостью может не есть и не спать», — заявила Афанасьева.

По её словам, может возникать и синдром отмены.

Эксперт советует прежде всего поговорить с ребёнком, узнать, с чем это связано.

«Дети могут играть ради различных целей, например ради социализации. Или таким образом он убегает от каких-то неприятных эмоций, событий дома или в школе, а игры помогают отвлечься и не думать об этом. В зависимости от того, чем вызвано желание играть постоянно, мы можем выбирать тактику для дальнейших действий», — пояснила она.

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