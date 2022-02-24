Клишас: военная операция в Донбассе соответствует нормам международного права

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Решение президента России Владимира Путина о начале проведения военной операции в Донбассе соответствует Конституции и нормам международного права, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Клишас: военная операция в Донбассе соответствует нормам международного права
  • РИА Новости

«Президент России действует в соответствии с Конституцией России, постановлением Совфеда и нормами международного права. В целях поддержания мира и безопасности, в целях противодействия экстремизму и неонацизму во всех его проявлениях», — сказал он в комментарии ТАСС.

Утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Он напомнил, что ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

В российском Минобороны сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

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