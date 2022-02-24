Клишас: военная операция в Донбассе соответствует нормам международного права
- РИА Новости
«Президент России действует в соответствии с Конституцией России, постановлением Совфеда и нормами международного права. В целях поддержания мира и безопасности, в целях противодействия экстремизму и неонацизму во всех его проявлениях», — сказал он в комментарии ТАСС.
Утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Он напомнил, что ранее главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.
Путин заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.
В российском Минобороны сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.