Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы

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Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что все украинские военные, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

«Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом».

«Не исполняйте её преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», — заявил Путин.

Ранее Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины.

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