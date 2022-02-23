В Роспотребнадзоре заявили, что «дельтакрон» на территории России не обнаружен
«Пока в России этот вариант — «дельтакрон» — не обнаружен. Данных о нём недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — цитирует Черкашину РИА Новости.
Она предположила, что по своим свойствам «дельтакрон» будет напоминать омикрон-штамм COVID-19.
Ранее сообщалось, что учёные лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».
Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что предполагаемый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон» может быть не комбинацией известных мутаций вируса, а лабораторной ошибкой.