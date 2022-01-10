Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: «дельтакрон» может быть результатом загрязнения образцов
- РИА Новости
«В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими», — цитирует его РИА Новости.
По словам эксперта, появление «дельтакрона» может быть вызвано целой серией ошибок персонала лаборатории, начиная от уже указанного загрязнения и заканчивая проведением анализа недостаточно опытным специалистом. В связи с этим не стоит спешить с заявлениями по поводу эффективности тестов и вакцин в отношении данного «варианта».
«Сначала нужно понять, новый это гибрид или всё же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — заключил Хафизов.
Ранее сообщалось, что учёные Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».