В ВОЗ назвали «дельтакрон» результатом лабораторной ошибки

Короткая ссылка
Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что предполагаемый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон» может быть не комбинацией известных мутаций вируса, а лабораторной ошибкой.
В ВОЗ назвали «дельтакрон» результатом лабораторной ошибки
  • AP
  • © Eraldo Peres

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По словам Керкхове, «дельтакрон» представляет собой результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.

Ранее сообщалось, что учёные Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».

В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что появление «дельтакрона» может быть результатом загрязнения образцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить