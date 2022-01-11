В ВОЗ назвали «дельтакрон» результатом лабораторной ошибки

Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что предполагаемый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон» может быть не комбинацией известных мутаций вируса, а лабораторной ошибкой.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

По словам Керкхове, «дельтакрон» представляет собой результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏



These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022

Ранее сообщалось, что учёные Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», которому дали название «дельтакрон».

В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что появление «дельтакрона» может быть результатом загрязнения образцов.