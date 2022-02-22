В Оренбургской области зафиксировали 2663 случая COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Выздоровели 3129 жителей, госпитализированы 206.
С начала пандемии в регионе заболели 176 573 человека.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние 24 часа выявили 6575 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на штаб. Госпитализированы 493 жителя. Выписаны 21 878 человек.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.