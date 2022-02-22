В Оренбургской области зафиксировали 2663 случая COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 2663 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выздоровели 3129 жителей, госпитализированы 206.

С начала пандемии в регионе заболели 176 573 человека.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние 24 часа выявили 6575 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на штаб. Госпитализированы 493 жителя. Выписаны 21 878 человек.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.