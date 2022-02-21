Лор-врач Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19

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Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.
Лор-врач Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19
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В беседе с Nation News он выразил мнение, что слизистая лор-органов требует щепетильного подхода.

«Кипяток нельзя, сильно горячее тоже. Из морозилки — мороженое, лёд — тоже. А также острое, перчёное, жареное, солёное, горькое, кислое — всё будет только усугублять. Ни в коем случае алкоголь, спиртосодержащие препараты будут раздражать заднюю стенку глотки», — отметил эксперт.

По его словам, допустимы ингаляции небулайзером, антисептики в виде таблеток, полоскание настойкой ромашки.

«Утром и вечером можно в нос закапывать персиковое масло», — добавил Зайцев.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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