Лор-врач Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев дал рекомендации заболевшим COVID-19.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что слизистая лор-органов требует щепетильного подхода.

«Кипяток нельзя, сильно горячее тоже. Из морозилки — мороженое, лёд — тоже. А также острое, перчёное, жареное, солёное, горькое, кислое — всё будет только усугублять. Ни в коем случае алкоголь, спиртосодержащие препараты будут раздражать заднюю стенку глотки», — отметил эксперт.

По его словам, допустимы ингаляции небулайзером, антисептики в виде таблеток, полоскание настойкой ромашки.

«Утром и вечером можно в нос закапывать персиковое масло», — добавил Зайцев.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».