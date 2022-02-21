Политолог Дудчак прокомментировал решение о признании независимости ДНР и ЛНР

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Анастасия Румянцева
Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.
Политолог Дудчак прокомментировал решение о признании независимости ДНР и ЛНР
  • РИА Новости
  • © Ирина Геращенко

«Случилось то, чего многие давно ждали, особенно те, кто живёт на территории ДНР и ЛНР. Насколько я знаю от друзей и знакомых, там сейчас фейерверки и действительно народный праздник», — заявил эксперт.

Комментируя обращение президента России, специалист отметил, что Владимир Путин напомнил о событиях, которые могли «стереться из памяти».

Дудчак также подчеркнул, что последние дни Украина ничем другим не занималась, кроме как «издевалась над Минскими соглашениями и вдоль, и поперёк, и по диагонали».

Но, как добавил политолог, теперь у людей появилась надежда на то, что «это всё не бесконечно». 

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Депутат Чепа в беседе с RT назвал единственно правильным шагом признание ДНР и ЛНР.

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