Депутат Чепа назвал единственно правильным шагом признание ДНР и ЛНР

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Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР.
Депутат Чепа назвал единственно правильным шагом признание ДНР и ЛНР
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«Я считаю, что это был единственно правильный шаг в той критической ситуации, которая возникла сегодня», — рассказал Чепа.

Как отметил депутат, на протяжении нескольких лет Киев умышленно не признавал минские договорённости и не прилагал усилия для их реализации.

«Единственный шаг, который может защитить жителей ДНР и ЛНР, — это признание этих республик... Если Киев отказывается выполнять минские договорённости, если приложены все усилия для этого, то не остаётся никаких других действий, кроме как признать эти республики», — заключил парламентарий.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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