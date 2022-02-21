Депутат Шхагошев высказался о решении признать независимость ДНР и ЛНР

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
Депутат Шхагошев высказался о решении признать независимость ДНР и ЛНР
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По словам депутата, Россия проявляла «беспрецедентное терпение» в ожидании того, что Киев решит проблему через минские договорённости.

«Это было бы выгодно для Украины — решить вопрос через политико-дипломатические инструменты», — подчеркнул Шхагошев.

Парламентарий добавил, что президент Владимир Путин в своём обращении очень доходчиво объяснил, почему Россия может взять ответственность за решение судеб жителей Донецка и Луганска в такой трудный период. 

По его мнению, это было очень «взрослое политическое решение», которое выросло из реалий, которые происходили все эти годы. 

Ранее Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков подчеркнул в беседе с RT, что расценивает подобное решение «очень положительно».

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