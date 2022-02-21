Сенатор Цеков поддержал решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Цеков подчеркнул, что расценивает подобное решение «очень положительно».

«И я думаю, что все здравомыслящие люди во всём мире, не говоря уже о России, а тем более о ДНР и ЛНР, расценивают это решение как очень правильное. С учётом тех страданий и испытаний, которые выпали на долю жителей Донбасса после 2014 года, после того переворота, который произошёл на Украине», — отметил сенатор.

Парламентарий отметил, что выступление президента было очень глубоким, «с очень правильными и очень чёткими историческими выкладками».

Ранее Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.