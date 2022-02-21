Сенатор Цеков поддержал решение о признании независимости ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Сенатор Цеков поддержал решение о признании независимости ЛНР и ДНР
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

Цеков подчеркнул, что расценивает подобное решение «очень положительно».

«И я думаю, что все здравомыслящие люди во всём мире, не говоря уже о России, а тем более о ДНР и ЛНР, расценивают это решение как очень правильное. С учётом тех страданий и испытаний, которые выпали на долю жителей Донбасса после 2014 года, после того переворота, который произошёл на Украине», — отметил сенатор.

Парламентарий отметил, что выступление президента было очень глубоким, «с очень правильными и очень чёткими историческими выкладками».

Ранее Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить