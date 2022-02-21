Депутат Госдумы Морозов поддержал решение о признании ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указов о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Пройден действительно очень тяжёлый, драматичный путь к этому решению. На мой взгляд, это решение главным образом продиктовано тем обстоятельством, что никакого другого способа обеспечить безопасность жителей Донбасса, российских граждан, которых сейчас там... просто невозможно», — сообщил депутат.

По его словам, Россия на протяжении долгого времени пыталась убедить «партнёров» идти по пути выполнения Минских соглашений.

«НАТО, США, Европа и украинское руководство сделали всё возможное и невозможное, чтобы состоялось сегодняшнее решение», — добавил Морозов.

Он добавил, что данная мера указывает на то, что «Россия своих не бросает, обеспечивает безопасность... сограждан и братского народа». Все другие возможности исчерпаны, считает парламентарий.

Ранее Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.