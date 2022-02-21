Журналист Семён Пегов рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Журналист Семён Пегов в разговоре с RT рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе на фоне признания президентом России Владимиром Путиным независимости ЛНР и ДНР.

«Буквально фронт горит, разрывы каждую минуту — и это только под Донецком, я молчу сейчас про южные рубежы, Горловку и так далее», — заявил он.

По его словам, «эта ночь в Донецке сегодня настолько же счастливая, насколько и крайне напряжённая».

«Действует и комендантский час, и многие эвакуированы, тут нет толпы народа, но кто мог — это в основном силовики и госслужащие, — пришли сюда [в центр Донецка], чтобы выразить свой восторг и радость от происходящего», — сказал Пегов.

По его словам, по всей линии фронта идут бои. Пегов рассказал, что «поступает очень тревожная информация о том, что уже и среди резервистов есть погибшие».

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.