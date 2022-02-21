Все поликлиники Подмосковья возобновили работу в плановом режиме

Все поликлиники Московской области возобновили работу в плановом режиме, рассказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

«С сегодняшнего дня мы открываем самозапись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам, возобновляем профилактические осмотры и диспансеризацию населения, возобновляем работу всех профилей дневных стационаров», — заявил Сапанюк на совещании губернатора с региональным правительством.

Также он отметил, что менее чем за месяц в регионе врачи дистанционно оформили 35 тыс. больничных.

«С 6 февраля мы начали дистанционное оформление больничных листов. За это время мы оформили таким образом около 35 тыс. больничных. И такая форма продлится до 15 марта», — цитирует Сапанюка телеканал «360».

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