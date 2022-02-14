Иммунолог Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона»

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».
Иммунолог Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона»
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  • © Letizia Le Fur

«Для «омикрона» характерна интоксикация, выраженная слабость и чуть повышенная утомляемость. Просто надо, во-первых, дать организму спокойно восстановиться, и в первые две недели от начала заболевания не должно быть повышенной физической активности», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, не стоит перегружать себя и работой.

В следующую неделю, считает Ярцева, уже можно наращивать нагрузку до привычной.

Как отметила эксперт, существенную роль играет обильное питьё, покой.

«Режим сна должен быть более здоровый, восемь — десять часов. Где-то две — три недели позволить себе жить в таком режиме, затем человек восстановится, и можно опять возвращаться к обычной жизни», — заключила она.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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