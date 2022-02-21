Иммунолог Ярцева дала советы по профилактике вирусных заболеваний

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала советы по профилактике вирусных заболеваний.

В беседе с сайтом «Москва 24» она рекомендовала высыпаться, поскольку иммунная система испытывает нагрузки во время перехода от зимы к лету.

«И получается, что чем больше времени человек уделяет сну, тем ему легче адаптироваться к изменениям», — пояснила врач.

Она также считает необходимым увеличить двигательную активность и разнообразить питание. Так, рацион должен включать сезонные фрукты и овощи, много воды.

«Если слизистая носа хорошо увлажнена, то риски заболевания меньше. Желательно, чтобы в спальне работал увлажнитель воздуха», — считает Ярцева.

Она также посоветовала чаще бывать на солнце.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».