Иммунолог Продеус назвал срок вакцинации для перенёсших «омикрон»

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Врач — аллерголог-иммунолог Андрей Продеус выразил мнение, что переболевшим штаммом коронавируса «омикрон» стоит вакцинироваться через шесть месяцев после выздоровления.
Иммунолог Продеус назвал срок вакцинации для перенёсших «омикрон»
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«Если вы переболели и выработали иммунный ответ, то дополнительно вакцинироваться и рассматривать этот вопрос нужно не раньше, чем через полгода», — заявил эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Исключение составляют люди с нарушением иммунного ответа и те, кто проходит подавляющую иммунитет терапию, уточнил Продеус.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».

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