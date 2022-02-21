Иммунолог Продеус назвал срок вакцинации для перенёсших «омикрон»

Врач — аллерголог-иммунолог Андрей Продеус выразил мнение, что переболевшим штаммом коронавируса «омикрон» стоит вакцинироваться через шесть месяцев после выздоровления.

«Если вы переболели и выработали иммунный ответ, то дополнительно вакцинироваться и рассматривать этот вопрос нужно не раньше, чем через полгода», — заявил эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Исключение составляют люди с нарушением иммунного ответа и те, кто проходит подавляющую иммунитет терапию, уточнил Продеус.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».