Диетолог Пигарева напомнила правила употребления сладостей

Юлия Пигарева, заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, дала рекомендации по употреблению сладостей.

«Десерт — это большое количество углеводов и жиров, причём не всегда правильных, а ещё там большое количество калорий. На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта», — сказала специалист в эфире радио Sputnik.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала советы по выбору полезных десертов для праздничного застолья.