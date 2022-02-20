Почти 950 тысяч заявлений на получение российского гражданства подали жители Донбасса

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Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что всего около 950 тыс. жителей Донбасса подали заявления на получение российского гражданства.
Почти 950 тысяч заявлений на получение российского гражданства подали жители Донбасса
  • РИА Новости

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства России», — приводит ТАСС его слова.

Водолацкий добавил, что более 770 тыс. человек в Донбассе уже получили российское гражданство.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают выдачу паспортов России жителям ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.

По данным врио главы МЧС России Александра Чуприяна, более 40 тыс. беженцев из Донбасса уже прибыли в Россию.

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