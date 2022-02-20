Почти 950 тысяч заявлений на получение российского гражданства подали жители Донбасса
- РИА Новости
«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства России», — приводит ТАСС его слова.
Водолацкий добавил, что более 770 тыс. человек в Донбассе уже получили российское гражданство.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают выдачу паспортов России жителям ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.
По данным врио главы МЧС России Александра Чуприяна, более 40 тыс. беженцев из Донбасса уже прибыли в Россию.